Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile görüşüyor

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine en son Fiorentina'yı çalıştıran Vincenzo Montella'yı getirmek için görüşmelere başladı.

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine en son Fiorentina'yı çalıştıran Vincenzo Montella'yı getirmek için temasları sıklaştırdı.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi İtalyan teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

KARİYERİ İYİ

beIN Sports'un haberine göre; Adana Demirspor'da yönetim İtalyan hoca ile detayları görüşecek. Ufak pürüzlerin halledilmesi halinde 47 yaşındaki teknik adamın milli arada takımın başında olması bekleniyor.

Son olarak Fiorentina'da görev alan Montella'nın ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Eski İtalyan futbolcu Montella teknik direktörlük kariyerine Roma'da başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı ardından Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'da görev yaptı.