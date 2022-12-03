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- Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
- 03.12.2022 - 20:14
- Güncelleme : 03.12.2022 - 20:19
Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu. Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
"Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz"
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Adana Demirspor ile 9 maça çıktı
Sezon başında Zenit'ten Adana Demirspor'a transfer olan Yaroslav Rakitksyi, Akdeniz ekibi ile 9 mücadeleye çıktı. Ukraynalı oyuncu bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.
33 yaşındaki tecrübeli isim, Ukrayna Milli Takımı'nda 54 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.