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    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
    • 03.12.2022 - 20:14
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 20:19
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    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı

    Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu. Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

    "Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz"

    Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı #1

    Adana Demirspor ile 9 maça çıktı

    Sezon başında Zenit'ten Adana Demirspor'a transfer olan Yaroslav Rakitksyi, Akdeniz ekibi ile 9 mücadeleye çıktı. Ukraynalı oyuncu bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

    33 yaşındaki tecrübeli isim, Ukrayna Milli Takımı'nda 54 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı #2


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