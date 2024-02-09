Adana Demirspor, Youcef Atal'ı transfer etti Adana Demirspor, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

ensonhaber.com

Adana Demirspor, 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal'a, 'Ailemize hoş geldin' diyor, Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Filistin'e desteği nedeniyle hapis cezası aldı

Youcef Atal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle Fransa'da 'din temelli nefreti kışkırtma' suçundan 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen futbolcu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.