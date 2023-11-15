Adana Demirspor'a kötü haber! Balotelli ameliyat olacak Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Başkan Murat Sancak, Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olacağını açıkladı.

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Yaz transfer döneminin son günlerinde İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılan ve eski kulübü Adana Demirspor'a geri dönen Mario Balotelli, mavi-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Taraftarların sevgilisi olan yıldız isim, bu sezon Adana ekibinde maçlara oyuna sonradan dahil oldu.

İtalyan yıldız, son oynanan Fenerbahçe maçında da yedek kulübesindeydi.

Adana ekibinin formasıyla 5 maça çıkan ve 3 gollük katkı veren Balotelli hakkında sosyal medyadan bir taraftar paylaşım yaptı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise bu paylaşıma cevap verdi.

Ameliyat olacağını açıkladı

Mario Balotelli'nin sahaya ilk 11'de çıkması gerektiğini söyleyen taraftara cevap veren Murat Sancak, deneyimli forvetin sakatlığının olduğunu söyledi.

Başkan Sancak, Mario Balotelli'nin sakatlığının bulunduğunu ve ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere kadroya alındığını bildirdi.

Öte yandan başkan, an itibarıyla İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.