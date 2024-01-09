Adana Demirspor'a Yusuf Sarı'dan kötü haber! 2 hafta yok
ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır.

Maçın son anlarında sakatlanmıştı

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.

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