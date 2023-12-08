Adana Demirspor'da 4 futbolcu Galatasaray karşısında yok!

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Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde ise konuk takım Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Adana ekibi, 4 oyuncusunun sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer almadığı belirtildi.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması

MARIO BALOTELLI



Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.



ANDREAW GRAVILLON



Sol alt arka adale grubunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.



ERTAÇ ÖZBİR



Belinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.



KEVIN RODRIGUES



Sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.