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Adana Demirspor'da ayrılık: Tecrübeli futbolcu ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da ayrılık: Tecrübeli futbolcu ile yollar ayrıldı Son olarak Belhanda ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.