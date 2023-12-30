Adana Demirspor'da ayrılık: Tecrübeli futbolcu ile yollar ayrıldı

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Süper Lig'in güçlü ekibi Adana Demirspor'da ayrılık rüzgarları devam ediyor.
Akdeniz ekibi, Kevin Rodrigues ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
"Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
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