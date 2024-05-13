Adana Demirspor'da bitime 2 hafta kala ayrılık
ensonhaber.com

Adana Demirspor, Portekizli oyuncusu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor'a yaz transfer döneminde imza atan 37 yaşındaki Nani, Akdeniz ekibinde 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.