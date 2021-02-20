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    Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar istifa etti

    Sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 14:20
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    Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar istifa etti

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar istifa etti.

    ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar'ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

    Adana Demirspor da Cüneyt Dumlupınar istifa etti #1

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