Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi başladı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Adana ekibi, Hikmet Karaman'ı göreve getirdiğini duyurdu.

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Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu.

Yapılan görüşmeler neticesinde Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

1.5 yıldır takım çalıştırmıyordu

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 44 maçta 1.48 puan ortalaması tutturmuştu.

1.5 yıldır görev almayan 63 yaşındaki teknik adam, daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırmıştı.