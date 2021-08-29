Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'e dev transferlerle başlayan Adana Demirspor'da beklenen oldu ve teknik direktör Samet Aybaba, yönetime istifasını sundu.

Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, takımda gerekli enerjinin yakalanamadığını düşünerek istifasını sundu ve bu istifa yönetim tarafından da kabul edildi.

"HANGİ OYUNCUYU 55'TE ÇIKARIRSAN TEPKİ GÖSTERİR"

Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı.

"Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük."" ifadelerini kullandı.







KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sancak'ın açıklamasının ardından kulüp de resmi bir açıklama yayınladı ve Aybaba ile yolların ayrıldığını duyurdu ve deneyimli teknik adama teşekkür edildi.



Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.



