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    Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

    Adana Demirspor'da Adanaspor maçının ardından Tarık Çamdal'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:14
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    Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

    Tarık Çamdal'a büyük şok. TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Tarık Çamdal'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

    Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı. Mavi-lacivertli yetkililer Tarık Çamdal'a kadro dışı bırakıldığını Adanaspor maçından sonra bildirdi.

    Adana Demirspor son olarak Adanaspor ile karşılaştığı maçta 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamıştı. Tarık Çamdal bu maçın 27. dakikasında Süleyman Koç'un yerine dahil olmuştu.

    Adana Demirspor da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı #1

    15 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

    Adana ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada görev almıştı.

    2014 yılında Eskişehirspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal beklentilerin altında kalınca sürekli eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

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