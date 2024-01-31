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Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor: 2 futbolcu daha gitti

Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor: 2 futbolcu daha gitti Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.