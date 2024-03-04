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Adana Demirspor'dan 2024'ün ilk galibiyeti! Fatih Karagümrük'ü tek golle yendiler

Adana Demirspor'dan 2024'ün ilk galibiyeti! Fatih Karagümrük'ü tek golle yendiler Adana Demirspor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla yendi. Hikmet Karaman'ın ekibi, bu sonuçla birlikte 2024 yılındaki ilk üç puanını aldı. Adana temsilcisi son olarak 24 Aralık 2023'te sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.