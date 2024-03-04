Adana Demirspor'dan 2024'ün ilk galibiyeti! Fatih Karagümrük'ü tek golle yendiler

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan ilk yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Galibiyet golü Balotelli'den
Müsabakada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, son anda kadroya dahil olan Mario Balotelli attı. İtalyan yıldız, karşılaşmanın 27. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
Fatih Karagümrük'te Federico Ceccherini uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Adana Demirspor, 2024 yılında ilk kez kazandı
Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Demirspor, son olarak 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan maçta evinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yenmişti.
Hikmet Karaman, ilk 3 puanını aldı
Adana temsilcisi, ligde takımın başında 8. kez sahaya çıkan teknik direktör Hikmet Karaman'la da ilk kez kazanmış oldu. Fatih Karagümrük ise 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karagümrük, Trabzonspor'a konuk olacak
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 35 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 29 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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