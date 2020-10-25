Adana Demirspor'dan 3 gollü galibiyet

Mehmet Akyüz'ün hat-trick yaptığı maçta Adana Demirspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında Adana Demirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'un konuğu oldu.

MEHMET AKYÜZ HAT-TRİCK YAPTI

Mehmet Akyüz'ün hat-trick yaptığı maçta Adana Demirspor rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan golleri 12, 49 ve 59. dakikalarda geldi.

Bu galibiyetin ardından 14 puana yükselen Adana Demirspor ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken Bandırmaspor ise 5 puanda kaldı.