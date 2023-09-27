Adana Demirspor'dan Beşiktaş maçı sonrası galibiyet pozu Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 35 yıl sonra yenerek büyük bir galibiyete imza attı. 4-2 biten maçın ardından takımdan galibiyet pozu geldi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Beşiktaş'ın golleri 79. dakikada Vincent Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Maç sonu galibiyet pozu

Maçın ardından Adana Demirspor takımı soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Takım o anları sosyal medya hesabından, "Biz veririz en iyi pozu" mesajıyla paylaştı.

