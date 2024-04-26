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Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Adana Demirspor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mavi-lacivertlilerin ev sahipliğinde Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde taraftarlar büyüleyici görüntülere imza attı.
Taraftarlar maç öncesi koreografi yaptı
Stadyumu dolduran Adana Demirspor'a gönül veren futbolseverler, mücadelenin başlama vuruşundan önce koreografi gerçekleştirdi.
Adana ekibinin yaptığı bu görsel şölen sosyal medyada büyük bir beğeni toplamayı başardı.
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