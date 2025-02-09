Haber Merkezi
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.
Adana ekibi, müsabakanın 30. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
"GALATASARAY İLE ALAKALI DEĞİL"
Stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, şu şekilde konuştu:
Murat Bey daha kapsamlı bir açıklama yapar. MHK'ya yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil. Murat Bey'in talimatıyla çekildik.
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