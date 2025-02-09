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Adana Demirspor'dan ilk açıklama: Galatasaray ile alakalı değil

Adana Demirspor'dan ilk açıklama: Galatasaray ile alakalı değil Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle ilgili olarak, "MHK'ya yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil" dedi.