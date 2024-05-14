Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması

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Adana Demirspor, FIFA tarafından kulübe verilen transfer yasağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"Kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmuyor"

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır. İlgili aksiyonlar alındıkça da dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız."