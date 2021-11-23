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Adana Demirspor'dan Vedat Muriç paylaşımı

Adana Demirspor'dan Vedat Muriç paylaşımı

Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Akdeniz ekibi, Vedat Karakuş ve Arijanet Muriç'in bulunduğu fotoğraflarla gönderme yaptı.