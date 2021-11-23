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- Adana Demirspor'dan Vedat Muriç paylaşımı
Adana Demirspor'dan Vedat Muriç paylaşımı
Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Akdeniz ekibi, Vedat Karakuş ve Arijanet Muriç'in bulunduğu fotoğraflarla gönderme yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 15:09
- Güncelleme : 23.11.2021 - 15:16
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 haftadır gelen galibiyetlerin ardından moral buldu.
Ligde 10. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, sosyal medya paylaşımıyla merak uyandırdı.
VEDAT MURİÇ GÖNDERMESİ
Takım kalecilerinden Vedat Karakuş ve Arijanet Muriç'in fotoğraflarını paylaşan Adana Demirspor sosyal medya ekibi Vedat - Muriç paylaşımı yaparak eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'e göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarları bir anlık panikleten durumun kelime şakası olduğunun anlaşılması ise kısa sürdü.