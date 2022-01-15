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Adana Demirspor'la Kayserispor berabere kaldı

Adana Demirspor'la Kayserispor berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.