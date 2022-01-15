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Adana Demirspor'la Kayserispor berabere kaldı
Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 15:28
Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
KARŞILIKLI GOLLER GELDİ
Karşılaşmada Akdeniz ekibi 26. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle öne geçerken, Kayserispor bu gole 87. dakikada Carlos Mane ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 34'e, Kayserispor ise 28'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.