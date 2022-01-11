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    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı

    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı

    Adana Demirspor'un Trabzonlu oyuncusu Samet Akaydın, Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 12:36
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    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.

    Deplasmandan 3 puan ile dönen Adana Demirspor’da futbolcular, galibiyeti takım otobüsünde kolbastı oynayarak kutladı.

    TRABZONLU SAMET’TEN KOLBASTI

    Adana Demirspor’un Trabzonlu stoperi Samet Akaydın’ın otobüste kolbastı oynadığı görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    27 yaşındaki stoper Samet Akaydın’ın transferde adı Trabzonspor ile de anılıyor.

    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı İZLE

    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı #1

    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı #2

    Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı #3


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