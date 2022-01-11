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- Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı
Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı
Adana Demirspor'un Trabzonlu oyuncusu Samet Akaydın, Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 11:17
- Güncelleme : 11.01.2022 - 12:36
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.
Deplasmandan 3 puan ile dönen Adana Demirspor’da futbolcular, galibiyeti takım otobüsünde kolbastı oynayarak kutladı.
TRABZONLU SAMET’TEN KOLBASTI
Adana Demirspor’un Trabzonlu stoperi Samet Akaydın’ın otobüste kolbastı oynadığı görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yoğun ilgi gördü.
27 yaşındaki stoper Samet Akaydın’ın transferde adı Trabzonspor ile de anılıyor.
Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe galibiyetini kolbastı ile kutladı İZLE