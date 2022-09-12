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- Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'ten harika gol
Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'ten harika gol
Adana Demirspor’un Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada Kevin Rodrigues, kullandığı frikikte 30 metre mesafeden nefis bir gol kaydetti.
- 12.09.2022 - 22:08
- Güncelleme : 12.09.2022 - 22:27
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Rodrigues'ten harika frikik golü
Karşılaşmanın 9.dakikasında Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup etti. Bu golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Golden sonra sakatlandı
Adana Demirspor'da golü atan Kevin Rodrigues, topsuz alanda sakatlık yaşadı ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
Kevin Rodrigues, oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyun alanının dışına gelen sol bek yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.