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    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'ten harika gol

    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'ten harika gol

    Adana Demirspor’un Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada Kevin Rodrigues, kullandığı frikikte 30 metre mesafeden nefis bir gol kaydetti.
    • 12.09.2022 - 22:08
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 22:27
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    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.

    Rodrigues'ten harika frikik golü

    Karşılaşmanın 9.dakikasında Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup etti. Bu golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues ten harika gol #1

    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues ten harika gol #2

    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues ten harika gol #3

    Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues ten harika gol #4

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

    Golden sonra sakatlandı

    Adana Demirspor'da golü atan Kevin Rodrigues, topsuz alanda sakatlık yaşadı ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

    Kevin Rodrigues, oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyun alanının dışına gelen sol bek yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.


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