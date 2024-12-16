Adana Demirsporlu Maestro'nun kardeşi Beşiktaş maçı sırasında hayatını kaybetti

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısının başında Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.

"ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN"

Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak Murat Sancak, şu paylaşımı yaptı: