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Adana Demirsporlu Niang ve Balotelli'den penaltı öncesi taş-kağıt-makas

Adana Demirsporlu Niang ve Balotelli'den penaltı öncesi taş-kağıt-makas Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor'da Niang ve Balotelli penaltı öncesi "Taş-kağıt-makas" oynadı.