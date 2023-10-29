Adana Demirsporlu Niang ve Balotelli'den penaltı öncesi taş-kağıt-makas

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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Mücadelenin 90+2. dakikasında ceza sahasına giren Dorukhan Tokgöz'ün kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı atanı "Taş-kağıt-makas" belirledi
Penaltı öncesi kimin topun başına geçeceğine ise Mbaye Niang ve Balotelli arasındaki "Taş-kağıt-makas" oyunu karar verdi.
Taş, kağıt, makası kazanan Niang topun başına geçti ve skoru 3-0'a getiren golü attı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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