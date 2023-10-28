ensonhaber.com
Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert yönetiminde Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve üst sıralarda yer alan Adana Demirspor, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bir etkinliğe imza attı.
Adana ekibinin 10 futbolcusu, Yeni Adana Stadı'nın zemininde vals yaptı.
Kulübün sosyal medyasından paylaşılan görüntüde, Yusuf Erdoğan, Luis Nani, Tayfun Aydoğan, M'Baye Niang, Abdulsamet Burak, Edouard Michut, İsmail Çokçalış, Florent Shehu, Vedat Karakuş ve Deniz Eren Dönmezer'in Yeni Adana Stadı'na çıkarak damlarıyla vals yapması yer aldı.
"Yüz akı ile yüzyıllara"
Görüntüyle birlikte, şu not paylaşıldı:
Adana Demirspor, bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Cumhuriyet valsi' için sahada… Yüz akı ile yüzyıllara.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış