Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar'ı unutmadı

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un taraftarları şampiyonluk sevincini yaşarken, eski başkan Bekir Çınar'ı unutmadı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi.

26 yıllık hasreti bitiren Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik ekip şampiyonluğu sahada kutladı.

Taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta Adana sokakları, yasağa rağmen taraftarlarla doldu taştı.





BEKİR ÇINAR UNUTULMADI

Adana Demirspor'un eski başkanı Bekir Çınar, 2010 yılında Adana Demirspor'un başkanlığını yürütmekteydi.

Borçlar nedeniyle zor zamanlar geçiren kulüpte başkan Çınar kulübün bütün borçlarını üzerine alıp intihar etmişti.

Adana Demirspor taraftarları da şampiyonluğun sevincini yaşarken eski başkanları Çınar'ı andılar.