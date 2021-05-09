Euro
10.0469
0.2%
Dolar
8.2577
0.29%
Altın
489.29
0.93%
Borsa
1.457
1.11%
Bitcoin
479.304
-0.56%
EXEN Coin
34.31
0.70%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar'ı unutmadı

    Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar'ı unutmadı

    Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un taraftarları şampiyonluk sevincini yaşarken, eski başkan Bekir Çınar'ı unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 23:20
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 23:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi.

    26 yıllık hasreti bitiren Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik ekip şampiyonluğu sahada kutladı.

    Taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta Adana sokakları, yasağa rağmen taraftarlarla doldu taştı.

    Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar ı unutmadı #1

    BEKİR ÇINAR UNUTULMADI

    Adana Demirspor'un eski başkanı Bekir Çınar, 2010 yılında Adana Demirspor'un başkanlığını yürütmekteydi.

    Borçlar nedeniyle zor zamanlar geçiren kulüpte başkan Çınar kulübün bütün borçlarını üzerine alıp intihar etmişti.

    Adana Demirspor taraftarları da şampiyonluğun sevincini yaşarken eski başkanları Çınar'ı andılar.

    Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar ı unutmadı #2

    Adana Demirsporlu taraftarlar Bekir Çınar ı unutmadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir