Adana Demirspor'u deviren Hatayspor, 10 maç sonra kazandı Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 10 maç aradan sonra galip geldi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor'u ağırladı.

Konuk takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 44. dakikasındaki duran top şansında Hatayspor'da Dele Bashiru'nun vuruşu Adana Demirsporlu Nani'ye çarptı ve top ağlarla buluştu.

Hatayspor galibiyeti hatırladı

Hatayspor ilk yarıyı önde kapatırken ikinci yarıda da başka gol sesi çıkmadı, deplasman ekibi tam 10 maç sonra galibiyet hasretini sonlandırdı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükselten Hatayspor ligdeki bir sonraki maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 31 puanda kalan Adana Demirspor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.