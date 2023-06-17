Adana Demirspor'un 3 hoca adayı: Pirlo, Alex ve Guti

Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Mavi-lacivertliler, takımın başına kulübün sistemine uygun bir teknik adam getirmeyi hedefliyor.

Yabancılar öne çıkıyor

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor'da yabancı isimler ön plana çıkıyor. Yönetim, Andrea Pirlo, ve Guti Hernandez ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.

Lucescu büyük ihtimal

İsmi ile anılan Razvan Lucescu'nun ise PAOK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen teknik adamın takımın başına geçme ihtimali düşük görünüyor.