Adana Demirspor'un Fenerbahçe karşısında penaltı beklediği pozisyon Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı mücadelenin 64. dakikasında yaşanan bir pozisyon penaltı tartışmalarına sebebiyet verdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu dakikalarda hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir karar tartışmalara neden oldu.

Konuk takım penaltı bekledi

64. dakikada savunma arkasına atılan topta Barasi hareketlenmek isterken yerde kaldı.

Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı ve pozisyon sonrası Oosterwolde sarı kart gördü.

Adana Demirsporlu futbolcular pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)