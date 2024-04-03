Adana Demirspor'un Fenerbahçe karşısında penaltı beklediği pozisyon

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti.
Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu dakikalarda hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir karar tartışmalara neden oldu.
Konuk takım penaltı bekledi
64. dakikada savunma arkasına atılan topta Barasi hareketlenmek isterken yerde kaldı.
Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı ve pozisyon sonrası Oosterwolde sarı kart gördü.
Adana Demirsporlu futbolcular pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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