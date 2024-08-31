Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'den büyük hata

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmanın 9. dakikasında 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'in hatasını iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızı takımı öne geçirdi.
Metehan Baltacı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Deniz Eren Dönmezer'in hatalı çıkışını iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, yatarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu golün ardında büyük üzüntü yaşayan Deniz Eren Dönmezer'i takım arkadaşları teselli etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
KALECİYE MORAL VERİLDİ
Neredeyse tüm takım arkadaşlarının tek tek gelerek moral verdiği genç kaleciye, tribünler de tezahürat yaparak destek verdi.
Karşılaşmanın 18. dakikasında ise bu kez Semih Güler'in hatası sonrası fark ikiye çıktı. Barış Alper Yılmaz'ın verdiği pas sonrası Dries Mertens'in çektiği şut, Semih Güler'e çarparak ağlara gitti. Semih Güler de kendi kalesine attığı gol sonrası hayal kırıklığı yaşadı.
Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 5-1 kazandı.
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