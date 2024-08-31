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Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'den büyük hata

Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'den büyük hata Adana Demirspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşayan 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'i takım arkadaşları ve taraftarlar teselli etti. Semih Güler'in yaptığı hata sonrası ise fark ikiye çıktı.