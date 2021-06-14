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    Adana Demirspor'un hedefinde Serdar Aziz var

    Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Aziz için Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:15
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    Adana Demirspor'un hedefinde Serdar Aziz var

    Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz'in, bu sezon başı sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı gündemde.

    SAMET AYBABA İSTİYOR

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın istediği başarılı savunmacının gitmesine sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi, Serdar'ın bonservis bedeli olmadan gitmesine izin verdi.

    Yeni bir maceraya açık olan 30 yaşındaki stoperin gitmek istemesi halinde yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.

    Adana Demirspor un hedefinde Serdar Aziz var #1

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Sarı-lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maç oynadı ve 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Adana Demirspor un hedefinde Serdar Aziz var #2

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