Adana Demirspor'un hedefinde Serdar Aziz var

Adana Demirspor'un hedefinde Serdar Aziz var

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Aziz için Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor devreye girdi.

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz'in, bu sezon başı sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı gündemde.

SAMET AYBABA İSTİYOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın istediği başarılı savunmacının gitmesine sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi, Serdar'ın bonservis bedeli olmadan gitmesine izin verdi.

Yeni bir maceraya açık olan 30 yaşındaki stoperin gitmek istemesi halinde yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maç oynadı ve 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.