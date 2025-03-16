Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti

Adana Demirspor'un Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Bodrum FK'nın Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Süper Lig'de matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, bu sonuçla ligden düşen ilk takım oldu.
ADANA DEMİRSPOR'UN -2 PUANI BULUNUYOR
-2 puanda bulunan Adana ekibi, ligde çıktığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
-12 puan cezası olan takım, kalan 10 haftada 30 puan toplasa bile 28 puana yükselecekti.
BODRUM FK YENDİ, ADANA EKİBİ DÜŞTÜ
Bodrum FK'nın Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından 30 puana yükselmesi ve küme düşme potasından çıkması, Adana Demirspor'un küme düşmesi anlamına geldi.
SÜPER LİG'DE 4 SEZON KALDILAR
Adana Demirspor 1994-9595 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2021-2022 sezonunda geri dönmüş ve hasreti sona erdirmişti.
2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını 1. Lig Play-Off hattında tamamlayan Akdeniz ekibi arka arkaya mağlup olmuş ve Süper Lig'e yükselememişti.
2020-2021 sezonunda vites arttıran Mavi Şimşekler, Samet Aybaba yönetiminde 1. Lig'i 70 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig biletini kapmıştı.
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