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Adana Demirspor'un penaltı isyanı
Adana Demirspor - Trabzonspor maçının 4. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu Adana ekibinin tepkisine neden oldu.
- 23.04.2022 - 21:46
- Güncelleme : 23.04.2022 - 22:04
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ceza sahası içinde Simon Deli'nin Visca'ya 4. dakikada yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
Yaşanan bu penaltı Adana ekibinin tepkisini topladı
Topun başına geçen Abdulkadir Ömür kaleci Arijanet Muric'i geçemedi.
Penaltı tekrarlandı
Pozisyon öncesi Adana Demirsporlu futbolcular ceza sahası içine girdiği için VAR hakemi Özgür Yankaya'nın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı.
Tekrarlanan penaltı atışını kullanan Bruno Peres topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)