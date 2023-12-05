Adana Demirspor'un teknik direktör adayları belli oldu! 3 isim öne çıkıyor Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı çalıştırıcının yerine 3 aday belirledi. Listede yer alan isimler arasında ise Fabio Cannavaro öne çıkan teknik adam oldu.

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Patrick Kluivert'ın Adana Demirspor macerası 5 ay sürdü.

Lacivert-mavililer, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 olmak üzere toplam 20 karşılaşmaya çıkan Patrick Kluivert, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Adana ekibi, ligde 14 hafta sonunda topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

3 aday belirlendi

Yaşanan bu vedanın ardından ise Adana Demirspor, kısa süre içerisinde yeni teknik direktör adaylarını belirledi. Listenin başında Fabio Cannavaro olurken iki isim de listede yer aldı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Adana Demirspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio isimlerini belirledi.

Fabio Cannavaro

Geçtiğimiz sezon Benevento'yu çalıştıran Fabio Cannavaro, şu anda boşta bulunuyor.

İtalyan teknik adam kariyeri boyunca; Gouangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian ve Çin Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Andrea Pirlo

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, bu sezon itibariyle İtalya Serie B'de yer alan Sampdoria'da görev yapmaya başladı.

Pirlo'nun ekibi, 15 lig maçında 5 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Bruno Genesio

Geçtiğimiz ay Rennes'den ayrılan Fransız teknik adam Bruno Genesio, şu anda boşta bulunuyor.

Kariyeri boyunca Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, oynattığı ofansif oyun ile dikkat çekiyor.