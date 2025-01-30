Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu

Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da yeni bir dönem başladı.

Ligde 20 hafta sonunda topladığı 5 puanla son sırada yer alan Adana ekibinde Mustafa Dalcı'nın ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Adana Demirspor, daha önce Manchester City'nin altyapısında görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı Mustafa Alper Avcı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ 1.5 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Ayrıca Sayın Avcı’nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;



Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)



Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)



Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)



Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)



Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)