Adana derbisinde 4 gol var kazanan yok

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adanaspor-Adana Demirspor mücadelesi, 2-2 sona erdi.

Adanaspor ile Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndan kozlarını paylaştı.

Nefesleri kesen mücadele 90+4. dakikada gelen golle 2-2 sona erdi.

4. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

ADANASPOR 90+4'TE YIKILDI

İkinci yarıya çok iyi başlayan Adanaspor, Ergin Keleş ve Ömer Çiçek'in attığı gollerle 2-1 öne geçti. Tam maç bu skorla bitecek derken, 90+4. dakikada Rangel sahneye çıktı ve attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

ADANASPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Adana Demirspor'a karşı 6 maçtır kazanamayan Adanaspor, puanını 25'e yükseltti. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise puanını 35 yaptı.

Adanaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.