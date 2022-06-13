Petrol
119.9
-1.66%
Euro
18.1031
0.51%
Dolar
17.2523
0.83%
Altın
1.038
0.81%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
464.094
-6.49%
BTXN Coin
8.02
-14.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi

    Adana Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçın ardından soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.
    • 13.06.2022 - 03:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi

    Adana Vefaspor U-18 takımı Türkiye Şampiyonası’nda Samsun ekibi Atakum Belediyespor U-18 takımı ile karşılaştı. Bolu’da gerçekleşen karşılaşmada, Adana Vefaspor rakibini attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

    Şampiyon oldular, soyunma odasını temizleyip ayrıldılar

    Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

    "Sizlerle gurur duyuyoruz"

    İHA'nın aktardığına göre; Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak oyuncuları kutladı. Bozan, “Hem Türkiye şampiyonu olacaksın, hem de final müsabakası sonrası soyunma odasını tertemiz bırakacaksın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Alkışlar sizlere Vefaspor evlatları” ifadelerini kullandı.

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #1

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #2

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #3

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #4

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #5

    Adana Vefaspor oyuncuları, şampiyon oldukları maç sonrası soyunma odasını temizledi #6


    İlginizi Çekebilir

    Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı
    Yaşam

    Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek
    Dünya

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir