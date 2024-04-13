Adana’da maçın ardından gerginlik yaşandı

DHA
Süper Lig'de 32. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Mücadele iki takımın da 1 gol bulduğu 1-1'lik skorla sonlandı.
Maçın ardından gerginlik yaşandı
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirspor taraftarıyla sözlü tartışma yaşadı.
Kaldırım’ın hareketlerinin ardından iki tribünden de sahaya yabancı madde atıldı.
Taraftar gözaltına alındı
Tepki gösteren taraftarlardan biri sahaya girdi. Taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İki takımın teknik direktörleri ve yöneticileri taraftarları sakinleştirmek için çaba sarf etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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