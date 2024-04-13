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Adana’da maçın ardından gerginlik yaşandı

Adana’da maçın ardından gerginlik yaşandı Adana Demirspor ile Kayserispor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile sözlü tartışma yaşayan ev sahibi ekibin bir taraftarı, sahaya girdi.