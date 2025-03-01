Adana'da yürekleri ağza getiren sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

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Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı.

SAHADAN AMBULANSLA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

BİLİNCİ AÇIK

Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)