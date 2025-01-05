Adanaspor - Amedspor maçında kazanan yok
Haber Merkezi

1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

AMEDSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Amedspor'da forma giyen Bruno Lourenço, rakibine yaptığı faul sonrası 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AMEDSPOR, ANKARAGÜCÜ'NÜ KONUK EDECEK

Üst üste iki galibiyetin ardından 1 puanla karşılaşmadan ayrılan Adanaspor, 15 puanla 19. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Amed ise 26 puanla 9. sıraya yerleşti.

1. Lig'de bir sonraki hafta Adanaspor, Boluspor'a konuk olacak. Amedspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor