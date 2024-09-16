Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan yok 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Konuk ekip Keçiörengücü 56. dakikada Eduart Rroca ile 1-0 öne geçti. Adanaspor, 81. dakikada Doğukan Emeksiz ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 6 yaptı. Adanaspor ise 5 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Ümraniyespor ile oynayacak. Keçiörengücü ise Iğdır FK ile karşılaşacak.