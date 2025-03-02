Adanaspor, Ankaragücü karşısında iki golle güldü

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1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Daniel Candeias ve 83. dakikada Amadou Ciss kaydetti.

ADANASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor, 24 puana ulaştı ve 19. sırada yer aldı. 34 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.