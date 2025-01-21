Adanaspor: Emin adımlarla ilerliyoruz

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yönetim kurulu, takıma değer katacak, mücadeleci ve kaliteli oyuncuları kadroya katmayı hedeflediklerini bildirdi.

Turuncu-beyazlı ekibin yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Adanaspor'u her geçen gün daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

"GÜÇLÜ BİR ADANASPOR İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Sadece mevcut kadroyu güçlendirmeyi değil, kulübü her alanda zirveye taşıyacak ve tarih yazacak bir ekip kurmayı amaçladıkları anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: