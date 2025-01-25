Adanaspor - Iğdır FK maçında gol sesi çıkmadı

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1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'ndan oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Iğdır FK'de Valentin Eysseric, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇTA SADECE 3 İSABETLİ ŞUT ÇIKTI

Maç boyunca Adanaspor 1, Iğdır FK ise 2 kez isabetli şut çekebildi. Topla oynama yüzdesinde Iğdır FK üstün olurken, bu oyununu pozisyona döndürmekte zorlandı.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

3 maçın ardından puan alan Iğdır FK, puanını 26'ya çıkardı. Adanaspor ise 2 maç sonra puan aldı ve 16 puana yükseldi.

Adanaspor, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak.