Adanaspor ile Sakaryaspor berabere kaldı
Haber Merkezi

1.Lig'in 13. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN YOK

Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+5'de Mustafa Pektemek attı.

Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor 8 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.

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Emre Çalışkan
Editor