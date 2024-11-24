Adanaspor ile Sakaryaspor berabere kaldı

Haber Merkezi
1.Lig'in 13. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN YOK
Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+5'de Mustafa Pektemek attı.
Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.
İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor 8 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.
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