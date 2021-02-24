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    Adanaspor kalecisi Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

    TFF 1.Lig'in 23. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Adanaspor'da kaleci Goran Karacic, maç esnasında fenalaştı. Ambulans ile sahaya giren sağlık ekipleri genç kaleciyi hastaneye kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 14:45
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    Adanaspor kalecisi Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Adanaspor TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Maçın 23. dakikasında turuncu-beyazlı ekibin kalecisi Goran Karacic (24), kurtarış yaparken fenalaşıp kendini yere bıraktı.

    AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

    Saha kenarında bekleyen sağlık ekibi, hemen ambulans ile sahaya girerek Karacic'i sedyeyle ambulansa bindirdi.

    Karacic'in tansiyonunun düştüğü öğrenilirken genç kaleci hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Goran Karacic yerine kaleye Burak Çapkınoğlu geçti.

    Adanaspor kalecisi Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı #1

    Adanaspor kalecisi Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı #2

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