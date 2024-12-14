Adanaspor ligde 15 maç sonra Yeni Malatyaspor'u yendi

Haber Merkezi

1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 75. dakikalarda penaltıdan Feyzi Yıldırım ile 65. dakikada ise Ciss kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Ligde 15 maç sonra galibiyet alarak puanını 11'e çıkaran Adanaspor, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği ile oynayacak.

Puan silme cezasıyla eksi 21 puanla son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.