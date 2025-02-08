Adanaspor, Manisa FK'yı iki golle geçti

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1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Adanaspor oldu.

ADANASPOR, 5 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Adanaspor'un golleri Sokol Çikalleshi, Orkan Çınar'dan geldi. Manisa FK'nın tek golü ise Ensar Akgün'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 yenerek son 10 maçtaki 3. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.