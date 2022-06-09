- Haberler
- Futbol Haberleri
- Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı
Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
- 09.06.2022 - 16:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.
Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sait Karafırtınalar veda etmişti
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Adanaspor'daki sözleşme süresinin dolduğunu ve takımdaki görevini bıraktığını duyurmuştu.