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    Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
    • 09.06.2022 - 16:10
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    Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.

    Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Sait Karafırtınalar veda etmişti

    Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Adanaspor'daki sözleşme süresinin dolduğunu ve takımdaki görevini bıraktığını duyurmuştu.

    Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı #1


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